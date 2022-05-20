Tan kapalı gişe

Geçtiğimiz yıl Harbiye Açıkhava'da Tarkan'ın 15 konserlik rekorunu geçen Tan Taşçı, yaz turnesi kapsamında İzmir ve Bursa'da hayranlarıyla buluştu. Taşçı, kendi yazdığı şarkıların yanı sıra, coverladığı eserlerden oluşan repertuvarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçının konserine dinleyiciler büyük ilgi gösterirken biletleri satışa çıktıktan 2 gün sonra tükenmişti.