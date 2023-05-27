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27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:14:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 09:14:00

Tan ikiledi

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Tan Taşçı, Harbiye'de üst üste ikinci kez sevenleriyle buluştu.

Şarkıcı Tan Taşçı Harbiye'de üst üste ikinci kez sevenleriyle buluştu. Bayhan Müzik organizasyonuyla 'Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu' konseptinde gerçekleşen gecede şarkıcı, sahneye konservatuvar öğrencilerinden oluşan 25 kişilik koroyla çıktı. Taşçı'yı dinleyenler arasında Gonca Vuslateri, Nil Özalp, Hamit Altıntop ve eşi Feyza Altıntop vardı. Taşçı, 2 Haziran, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde tekrardan Harbiye'de sahneye çıkacak.

Etiketler : şarkıcı tan taşçı magazin
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