Tan ikiledi

Şarkıcı Tan Taşçı Harbiye'de üst üste ikinci kez sevenleriyle buluştu. Bayhan Müzik organizasyonuyla 'Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu' konseptinde gerçekleşen gecede şarkıcı, sahneye konservatuvar öğrencilerinden oluşan 25 kişilik koroyla çıktı. Taşçı'yı dinleyenler arasında Gonca Vuslateri, Nil Özalp, Hamit Altıntop ve eşi Feyza Altıntop vardı. Taşçı, 2 Haziran, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde tekrardan Harbiye'de sahneye çıkacak.