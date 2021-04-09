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09 Nisan 2021 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 17:30:00

Tamirci tarafından dolandırılmış

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Burçin Terzioğlu, İbrahim Selim'in YouTube kanalına konuk oldu.

Burçin Terzioğlu, İbrahim Selim'in YouTube kanalına konuk oldu. Oyuncu, bir dönem bozuk televizyonunu tamir ettirmek için çağırdığı kişi tarafından dolandırıldığını itiraf etti. Gerekli olan bir parçanın parasını karşı tarafa peşin verdiğini söyleyen oyuncu, sonrasında kendilerine ulaşamadıklarını söyledi. Terzioğlu, "Televizyon parasına yakın bir para verdik, bir daha ulaşamadık. Daha kötüsü, televizyon bozuk değilmiş. Kumandada bir tuş varmış ekran karartan, ona basılmış'' dedi.


Etiketler : burçin terzioğlu ibrahim selim youtube dolandırıcılık
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