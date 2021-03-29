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29 Mart 2021 Pazartesi 13:00:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 13:00:00

Tamer'in pandemi köşesi

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Pandemi dönemini bol bol kitap okuyarak geçirdiğini söyleyen Tamer Karadağlı, evine yaptırdığı büyük kitaplığın fotoğrafını paylaştı.

Pandemi dönemini bol bol kitap okuyarak geçirdiğini söyleyen Tamer Karadağlı, evine yaptırdığı büyük kitaplığın fotoğrafını paylaştı. Kütüphaneyi andıran kitaplığın evinin en sevdiği köşesi olduğunun altını çizen oyuncu, günün büyük bir bölümünü burada geçirdiğini söyledi.

Etiketler : Pandemi Tamer Karadağlı kitaplığı
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