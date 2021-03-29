Tamer'in pandemi köşesi

Pandemi dönemini bol bol kitap okuyarak geçirdiğini söyleyen Tamer Karadağlı, evine yaptırdığı büyük kitaplığın fotoğrafını paylaştı. Kütüphaneyi andıran kitaplığın evinin en sevdiği köşesi olduğunun altını çizen oyuncu, günün büyük bir bölümünü burada geçirdiğini söyledi.