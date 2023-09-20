Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Eski manken Nefise Karatay, TRT Radyo1'de 'Kum Saati' programına katıldı. tabii'de yayınlanan 'Serhat' dizisinde başrol oynayan Karatay "Benden önce başka bir oyuncuyla anlaşmışlar ama olmamış. Bana kısmet oldu. Diziyi izleyen pişman olmaz" dedi. Rol arkadaşı Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasıyla ilgili de konuşan Karatay, "Türk Devlet Tiyatroları'nı altın harflerle yazdıracak. Ülkemizde bu göreve seçilecek en doğru isimlerden biriydi'' şeklinde konuştu. Yusuf Day ile mutlu bir evliliği olan Karatay, "Çok büyük bir şey olmadıkça, geçinmeye gönlün olacak. O zaman evlilikler yürür" dedi.