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13 Aralık 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 15:00:00

Tam 50 kilo vermiş

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'Hercai' dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü, eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

'Hercai' dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü, eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Akın Akınözü 120 kilodan 70 kiloya düşerek bambaşka bir görünüme sahip olduğu ortaya çıktı. Mezuniyet dönemine ait fotoğrafları ortaya çıkan Akınözü, tanınmakta güçlük etti. O dönem bir hayli kilolu olduğu görülen Akınözü, verdiği kendisindeki değişim hakkında, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" demişti.

Etiketler : Tam 50 kilo vermiş Hercai Akın Akınözü
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