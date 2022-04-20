Takside cep telefonu krizi

Telefonunu takside unutan Arzu Oş, taksiciye isyan etti: ''Peşinden koştuğumu gördüğü halde durmadı. Hakkımı helal etmiyorum.''

Bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden 'Ekmek Teknesi'nde hayat verdiği 'Sonnur' karakteriyle ünlenen oyuncu Arzu Oş, Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. Sırt çantasını önüne bağlamış şekilde yürüyen oyuncu, taksi mağduru olduğu açıkladı. Oyuncu, kullandığı bir takside cep telefonunu unuttuğunu ve geri alamadığını söyledi. Oş, "Takside telefonumu unuttum, peşinden koşarken beni aynadan da görüyordu bastı gitti. Karakolu aradım karakolda benden daha oyuncu çıktı ve arabayı yıkamaya verdim ya orada almışlardır ya da başka müşteri almıştır" açıklamasını yaptığını söyledi. O taksiciye hakkını helal etmediğini söyleyen oyuncu, "Bu taksicilerin yeni yalancıymış, aslında o gün hava da yağmurluydu yağmurlu havada arabasını yıkamaya vermiş' açıklamasını yaptı. Oş, artık telefonunu genellikle çantasında taşıdığını, telefon ve cüzdanın çantadan çalınmaması için çantasını önüne taktığını söyledi.