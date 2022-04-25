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25 Nisan 2022 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 11:36:00

Takipten çıkması onun tercihi

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Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, 'Kalp Yarası' dizisindeki rol arkadaşı Gökhan Alkan'ın kendisini sosyal medya hesabından takipten çıkarmasıyla ilgili konuştu.

Oyuncu, 'Ben daha profesyonel bakıyorum. Haberlerde gördüm, bilmiyordum. Onun tercihi diyelim, profesyonel hayat, profesyonel olmak lazım'' dedi. Alkan, yer aldığı projenin bitmesiyle dizide rol alan oyuncu arkadaşlarını takipten çıkmıştı. Ünlü oyuncunun sosyal medyada eski partnerlerini takipten çıkmasına hayranları anlam verememişti.

Etiketler : kalp yarası gökhan alkan yağmır tanrısevsin
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