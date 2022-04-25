Takipten çıkması onun tercihi

Oyuncu, 'Ben daha profesyonel bakıyorum. Haberlerde gördüm, bilmiyordum. Onun tercihi diyelim, profesyonel hayat, profesyonel olmak lazım'' dedi. Alkan, yer aldığı projenin bitmesiyle dizide rol alan oyuncu arkadaşlarını takipten çıkmıştı. Ünlü oyuncunun sosyal medyada eski partnerlerini takipten çıkmasına hayranları anlam verememişti.