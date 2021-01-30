Takipleşmiyoruz ama sorun yok

Bir dönem yakın arkadaşı olan Özge Gürel ile küsen hatta sosyal medya hesaplarından birbirlerini silen Fatma Toptaş, olay hakkında ilk kez konuştu. Önceki gün köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülenen Toptaş, Gürel ile oynadığı diziden Gürgen Öz ile fotoğraf paylaştı. Bu durum ikilinin arasındaki gerginliği bir kez daha hatırlatırken Fatma Toptaş, ‘’Aramızda bir sıkıntı yok. O sahnede Gürgen (Öz) ile ben vardım sadece. O yüzden paylaştım” diye konuştu. Toptaş ile Gürel’in birbirini hala takip etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.



AĞUSTOSTA EVLENİYORUM

Şef Gürkan Topçu ile uzun zamandır birlikte olan Fatma Toptaş, evlilik müjdesi de verdi. Ağustos ayında evleneceklerini söyleyen Fatma Toptaş, ‘’Kır düğününü herkes ister. Ayrıntı vermeyeyim. Pandemi bitsin de güzel bir düğün yapalım’’ diyerek düğün hayalinden bahsetti.

Recep ASLAN

