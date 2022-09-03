Fenomen ve oyuncu Şeyda Aydın, kendisine 1 aydır sosyal medya hesapları üzerinden hakaret ve tehditler savuran ve küfürler eden takipçisini affetmedi. Aydın, avukatı aracılığıyla Siber suçlara başvurdu. Aydın, takipçisinin sosyal medya hesaplarının süresiz kapatıldığını bir ihlalde ceza alacağını ve 1 ay süreyle bir sosyal projede çalışması yönünde dava açtı.