Oyuncu Aybüke Pusat'ın son paylaşımı sosyal medyada günün konusu oldu. Engin Öztürk ile yeni bir dizi çekmeye hazırlanan oyuncu, aralarında Bergüzar Korel'in de yer aldığı bir fotoğrafını paylaştı. Pusat'ın giydiği siyah dar elbisede karnının şişliği dikkatlerden kaçmadı. Furkan Andıç ile birlikte olan oyuncunun hamile olduğu iddia edildi. Paylaştığı fotoğrafın ardından dümdüz karnıyla başka bir fotoğraf paylaşan Pusat takipçilerini inandıramadı. Kimi takipçileri karnındaki şişliğin fotoğraftaki açıyla alakalı olduğunu iddia ederken, kimileriyle son paylaştığı fotoğrafın eski olduğunu iddia etti.