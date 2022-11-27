Takipçide 'Hadise' çıktı
Sosyal medya paylaşım platformu Instagram'da en çok takipçisi olan şarkıcılar belli oldu. Kendi içerisinde bir yarış haline giren ünlüler listesinde Hadise 14.1 milyon sayısıyla zirvenin sahibi oldu.
Instagram'da şarkıcılar arasında takipçi yarışı yaşandı. Sosyal medya paylaşım platformunun zirvesinde 14.1 milyon takipçiyle Hadise yer aldı. Hadise'yi, Murat Boz ve Demet Akalın takip ederken en az takipçinin sahibi Zeynep Bastık oldu.
İŞTE TAKİPÇİ LİSTESİ;
Hadise 14.1 milyon
Murat Boz 11.3 milyon
Demet Akalın 10 milyon
Doğuş 10 milyon
İrem Derici 8.2 milyon
Ebru Gündeş 7.3 milyon
Sinan Akçıl 6.1 milyon
Tarkan 6 milyon
Gülben Ergen 5.2 milyon
Aleyna Tilki 3 milyon
Hülya Avşar 2.8 milyon
Özcan Deniz 2.7 milyon
Zeynep Bastık 2.2 milyon