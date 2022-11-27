Takipçide 'Hadise' çıktı

Instagram'da şarkıcılar arasında takipçi yarışı yaşandı. Sosyal medya paylaşım platformunun zirvesinde 14.1 milyon takipçiyle Hadise yer aldı. Hadise'yi, Murat Boz ve Demet Akalın takip ederken en az takipçinin sahibi Zeynep Bastık oldu.

İŞTE TAKİPÇİ LİSTESİ;



Hadise 14.1 milyon

Murat Boz 11.3 milyon

Demet Akalın 10 milyon

Doğuş 10 milyon

İrem Derici 8.2 milyon

Ebru Gündeş 7.3 milyon

Sinan Akçıl 6.1 milyon

Tarkan 6 milyon

Gülben Ergen 5.2 milyon

Aleyna Tilki 3 milyon

Hülya Avşar 2.8 milyon

Özcan Deniz 2.7 milyon

Zeynep Bastık 2.2 milyon