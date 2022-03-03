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03 Mart 2022 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 16:30:00

Tacizcisiyle başı belada

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Şarkıcı Tuğba Özerk, yaklaşık 7 yıldır kendisini taciz ettiği, asılsız ihbarlarda bulunduğu ve Çiftlik bank paralarını akladığı iddiasında bulunan Erol Akbalık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Tuğba Özerk, yaklaşık 7 yıldır kendisini taciz ettiği, asılsız ihbarlarda bulunduğu ve Çiftlik bank paralarını akladığı iddiasında bulunan Erol Akbalık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı dilekçesinde "2016 yılında beni arayarak, 'Bana aylık 10 bin lira vereceksin. Bana haraç vereceksin' dedi. Bunun üzerine Erol Akbalık'ın numarasını engelledim. Can güvenliğimden endişe etmekteyim. Senelerdir ısrarlı takibe maruz kalmaktayım" ifadeleri yer aldı. Mahkeme, Akbalık'a 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Neslihan KESKİN

Etiketler : Tacizcisiyle başı belada Şarkıcı Tuğba Özerk Erol Akbalık
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