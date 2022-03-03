Tacizcisiyle başı belada

Şarkıcı Tuğba Özerk, yaklaşık 7 yıldır kendisini taciz ettiği, asılsız ihbarlarda bulunduğu ve Çiftlik bank paralarını akladığı iddiasında bulunan Erol Akbalık hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şarkıcı dilekçesinde "2016 yılında beni arayarak, 'Bana aylık 10 bin lira vereceksin. Bana haraç vereceksin' dedi. Bunun üzerine Erol Akbalık'ın numarasını engelledim. Can güvenliğimden endişe etmekteyim. Senelerdir ısrarlı takibe maruz kalmaktayım" ifadeleri yer aldı. Mahkeme, Akbalık'a 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Neslihan KESKİN