Tacizci isyanı: Senden rahatsız oluyorum

Son olarak ekranlara veda eden 'Gülümse Kaderine' dizisinde yer alan oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada tacize uğradığını açıkladı. Oyuncu, Instagram'dan yaptığı soru cevapta takıntılı tacizcisini gözler önüne serdi. Takipçisinin, "Gözlerinin bir delisi var, biliyor muydun?" sorusuna Tugay, "Biliyorum maalesef ve senden çok rahatsız oluyorum. Engellediğim binlerce hesabına rağmen takıntılı bir biçimde beni taciz etmeye devam ediyorsun. Neden? Sorunun ne? Mahkemede mi görüşelim?" diyerek tepki gösterdi.





