Tablosuna Berkay talip

Akın Akınözü'yle 'Tuzak' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Bensu Soral'ın yaptığı tabloya şarkıcı Berkay Şahin talip oldu. İşadamı Hakan Baş'la mutlu bir evliliği olan Soral, pandemi döneminde resim sanatına ağırlık vermişti. Soral, birbirinden güzel tablolara imza atarak yeteneğini gözler önüne sermişti. Boş vakitlerini çizim yaparak geçiren oyuncunun son yaptığı çizgi film karakterinin yer aldığı tabloyu popçu Berkay almak istedi. Şarkıcı, Soral'ın sosyal medyada paylaştığı tablosunun altına "Kardeşim bu bizim olsun. Hakan Baş siz de bir zahmet pres yapın da alalım şu eseri" yazdı. Geçtiğimiz aylarda Soral'ın efsane basketbolcu Kobe Bryant'ı karakalem tekniğiyle resmettiği 'RIP Black Mamba' adlı eseri açık artırmada 3 bin 968 $ (31 bin 500 TL) alıcı bulmuştu.

