Geçtiğimiz eylül ayında ikinci çocuğunu kucağına alan oyuncu Seda Bakan, şimdiki genç kuşağı değerlendirdi. Leyla ve Ela adında iki kız annesi olan Bakan, "Her şeyin gerçek olduğu bir çocukluk geçirdim. Mahallemizin taşı, toprağı, çimeni, suyu, insanı, üzümü, narı her şeyi gerçekti. Toprak ve meyve kokan bahçelerde oynardık. Tabletler yoktu; hayaller vardı. Keşke geçmişe dönebilsek ve çocuklarıma büyüdüğüm sokakları gösterebilsem diye düşünüyorum" dedi.





