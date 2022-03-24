‘Süslü Korkuluk' krizleri atlattı

Kadın başrol oyuncusu ve yayınlanacağı kanalla krizler yaşayan 'Süslü Korkuluk' dizisi sıkıntılı süreçleri atlattı. Çağatay Ulusoy ve Esra Bilgiç'in başrolünde olduğu 'Süslü Korkuluk' dizisinin kadrosu tamamlandı. Oyuncular çekimlerden önce okuma provası için yapımcı ve yönetmen ile bir araya geldi. Ulusoy dizide bir moda tasarımcısı karakterine hayat verecek.

