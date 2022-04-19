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19 Nisan 2022 Salı 14:48:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 14:54:00

Survivor'da şiddet iddiası

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Survivor All Star yarışmasında oyuncu Barış Murat Yağcı'yla ilgili 'şiddet' iddiası ortaya atıldı. Oyuncu, programın dokunulmazlık oyunu kaybeden gönüller takımında gözyaşlarına boğulan Yağmur ve Sude'yi teselli etti.

Survivor All Star yarışmasında oyuncu Barış Murat Yağcı'yla ilgili 'şiddet' iddiası ortaya atıldı. Oyuncu, programın dokunulmazlık oyunu kaybeden gönüller takımında gözyaşlarına boğulan Yağmur ve Sude'yi teselli etti. O anları gören Yağcı'ya eski kız arkadaşı Nisa Bölükbaşı, "Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı. Ada konseyince oyuncu hakkındaki şiddet iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Yağcı, "Nisa, öyle bir algı yapıyor ki onu dövmüşüm gibi, zaten 24 saatin 16 saati ağlıyordu" diyerek kendini savundu. Yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı, Bölükbaşı'na "Barış seni dövdü mü?" diyerek soru sordu. Nisa ise, "El kaldırmışlığı oldu, kapıyı kitleyip gitmişliği oldu" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Survivor All Star Yağmur ve Sude' Barış Murat Yağcı
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