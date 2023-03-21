Survivor'a veda etti

Yönetmen Hamdi Alkan'ın Survivor 2023'te ünlüler takımında yarışan kızı Zeynep Alkan, programa sağlık sorunları nedeniyle veda etti. Acun Ilıcalı, elinden sakatlanan Alkan'ın durumunun ciddi olduğunu ve yarışmaya devam edemeyeceğini söyledi. Ilıcalı, "Zeynep'in ameliyat olması gerekiyor. Gelen raporlara bakıldığında ameliyat sonrası süreç zor olacak. Survivor hayatı bitti, çok tatlı ve başarılı bir yarışmacıydı" dedi.