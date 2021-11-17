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17 Kasım 2021 Çarşamba 19:00:00 - Güncelleme:17 Kasım 2021 Çarşamba 19:00:00

Survivor yolcusu

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Son olarak 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Survivor 2022 yarışmasına katıldı.

Son olarak 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Survivor 2022 yarışmasına katıldı. 29 yaşındaki fenomen isim, şimdiden yarışma hazırlıklarına başladı. Kardeşi Hande Erçel gibi bir dönem oyunculuk yapan Gamze, 'Hayat Ağacı' ve 'Çılgın Dershane' Üniversite gibi projelerde yer aldı.

Etiketler : Survivor yolcusu Sen Çal Kapımı Hande Erçel Gamze Erçel
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