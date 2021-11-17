Survivor yolcusu

Son olarak 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, Survivor 2022 yarışmasına katıldı. 29 yaşındaki fenomen isim, şimdiden yarışma hazırlıklarına başladı. Kardeşi Hande Erçel gibi bir dönem oyunculuk yapan Gamze, 'Hayat Ağacı' ve 'Çılgın Dershane' Üniversite gibi projelerde yer aldı.