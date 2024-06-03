VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
70'lik oldu
"Hayatım film olmasın"
3 milyon 200 bin kurban 107 milyar maliyet
Japon Okawa Hiroshi'nin hayatı Türk çayından sonra değişti
Kafa nakli ne zaman olacak?
Olafur Eliasson Türkiye'de ilk kez sergi yapacak
03 Haziran 2024 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:03 Haziran 2024 Pazartesi 12:00:00

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu görünce şoke oldu! "Saçma sapan bir olay yaşadım"

ABONE OL

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, yaşadığı olayla büyük şaşkınlık yaşadı. Aleyna Kalaycıoğlu yaşadığı durumu "Saçma sapan bir olay yaşadım" sözleriyle anlattı. Ünlü ismin başına bakın ne geldi.

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaşadığı olayla adeta şoke oldu.

ARABASININ CAMINI PATLATTILAR

Survivor yarışmasındaki performansı ve polemikleriyle adından söz ettiren ünlü isim Aleyna Kalaycıoğlu'nun arabasının camını kırdılar.

Dominik'teki yarışmadan elendikten sonra yurda dönen Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde park halindeki arabasına zarar verildiğini söyledi.

"SAÇMA SAPAN BİR OLAY YAŞADIM"

Kalaycıoğlu, "Arabanın camı patlatılmış ve not falan bırakmışlardı. Kötü bir şey yazıyordu, saçma sapan bir olay yaşadım. Bence benim anti kitlem tarafından yapılan bir şey. Yapılan çok ayıp, hiç hoş değil" dedi.

Etiketler : survivor aleyna kalaycıoğlu araba
Görünce şoke oldu! "Saçma sapan bir olay yaşadım"

Görünce şoke oldu! "Saçma sapan bir olay yaşadım"
Baykal Saran'ın bu halini hiç görmediniz

Baykal Saran'ın bu halini hiç görmediniz
Rüyası gerçekleşti

Rüyası gerçekleşti
Önbilgin'den Akkaya'ya 2. hamle! Dava açtı

Önbilgin'den Akkaya'ya 2. hamle! Dava açtı
ÇGH'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

ÇGH'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Gönüllere dokunacak

Gönüllere dokunacak
ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu

ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu
11 yıl sonra buluşma

11 yıl sonra buluşma
JLO cazibesini kaybetti

JLO cazibesini kaybetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX