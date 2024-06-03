Görünce şoke oldu! "Saçma sapan bir olay yaşadım"

Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaşadığı olayla adeta şoke oldu.

ARABASININ CAMINI PATLATTILAR



Survivor yarışmasındaki performansı ve polemikleriyle adından söz ettiren ünlü isim Aleyna Kalaycıoğlu'nun arabasının camını kırdılar.

Dominik'teki yarışmadan elendikten sonra yurda dönen Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde park halindeki arabasına zarar verildiğini söyledi.

"SAÇMA SAPAN BİR OLAY YAŞADIM"



Kalaycıoğlu, "Arabanın camı patlatılmış ve not falan bırakmışlardı. Kötü bir şey yazıyordu, saçma sapan bir olay yaşadım. Bence benim anti kitlem tarafından yapılan bir şey. Yapılan çok ayıp, hiç hoş değil" dedi.