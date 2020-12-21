Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'dan itiraf gibi Nisa Bölükbaşı paylaşımı

Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'dan itiraf gibi Nisa Bölükbaşı paylaşımı

Kız arkadaşıyla Nisa Bölükbaşı'yle fotoğrafını paylaşan Barış Murat Yağcı, "Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?" notunu düştü. Aşkını resmen ilan eden Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.