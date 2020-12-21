21 Aralık 2020 Pazartesi 04:45:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 10:28:00
Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı'dan itiraf gibi Nisa Bölükbaşı paylaşımı
Oyuncu Barış Murat Yağcı, Survivor yarışmasında tanıştığı ve ardından ilişki yaşadığı Nisa Bölükbaşı'na olan sevgisini Instagram'dan paylaştı.
Kız arkadaşıyla Nisa Bölükbaşı'yle fotoğrafını paylaşan Barış Murat Yağcı, "Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?" notunu düştü. Aşkını resmen ilan eden Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.