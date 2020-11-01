Survivor yarışmacısı Avatar lakaplı Atakan Arslan açıkladı: Pandemi sürecinden dolayı beklemedeyiz

Survivor yarışması ile adını duyuran Avatar lakaplı Atakan Arslan, "Şimdilik herhangi bir müsabaka yok, pandemi sürecinden dolayı beklemedeyiz. Bazı sinema ve dizi teklifleri de geliyor ama içimize sinen bir şey çıkmadı" diye konuştu. Ayrıca fotoğraflarının çekildiği esnada küçük Arslan’ın babasını yumruklaması, küçük boksör yetişiyor dedirtti.