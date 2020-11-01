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01 Kasım 2020 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 20:32:00

Survivor yarışmacısı Avatar lakaplı Atakan Arslan açıkladı: Pandemi sürecinden dolayı beklemedeyiz

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Survivor yarışmasıyla adını duyuran 'Avatar' lakaplı milli boksör Atakan Arslan, eşi Serap Korkmaz Arslan ve oğlu Leon Arslan ile birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Survivor yarışması ile adını duyuran Avatar lakaplı Atakan Arslan, "Şimdilik herhangi bir müsabaka yok, pandemi sürecinden dolayı beklemedeyiz. Bazı sinema ve dizi teklifleri de geliyor ama içimize sinen bir şey çıkmadı" diye konuştu. Ayrıca fotoğraflarının çekildiği esnada küçük Arslan’ın babasını yumruklaması, küçük boksör yetişiyor dedirtti.

Etiketler : Survıvor yarışması Avatar Atakan Arslan Leon Arslan Serap Korkmaz Arslan
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