13 Eylül 2021 Pazartesi 19:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 19:00:00
Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu burnuna estetik yaptırdı
Survivor 2021'de dikkat çeken yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu burnuna estetik yaptırdı.
Bir süredir bandajlı haliyle paylaşımlar yapan Survivor Aleyna sonunda bandajları attı. Estetikten sonraki halini sosyal medya hesabına yükleyen Aleyna'nın yüzünün şiş hali dikkat çekti. Müzik dünyasına adım atmaya hazırlanan Kalaycıoğlu, popçu Berkay'ın klibinde rol alacak.