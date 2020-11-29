Dedikodular çıktığı zaman Nisa Bölükbaşı için ‘kardeşim’ diyen Barış Murat Yağcı ile Nisa, arkadaş olduklarını vurguladı. Ancak çiftin samimi görüntüleri yayınlanınca, ikili birlikteliklerini itiraf etmek zorunda kaldı. Yağcı, "Her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz" dedi.