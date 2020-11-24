24 Kasım 2020 Salı 17:53:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 17:53:00
Survivor sunucusu Murat Ceylan'dan 1,5 milyonluk sürüş
Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan, önceki akşam 1.5 milyon TL'lik arabasıyla kameralara yansıdı.
Survivor sunucusu Murat Ceylan, patlayan flaşlar karşısında ''Arkadaşlar her şey yolunda . Saat 20.00 olmadan, tam zamanında mahalleme geldim. Arabamı park edeceğim’’ dedi.
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