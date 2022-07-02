SurvIvor sonrası mektup tartışması

Survivor All Star yarışmasının yarı finalinde elenen Batuhan Karacakaya'nın 'Bir mektubum var' tehdidine Acun Ilıcalı'dan jet yanıt geldi: ''Emeğimize dil uzatılmasına izin vermeyiz.''

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2022 yarışması bitti. Şampiyonluk mücadelesi veren oyuncu Batuhan Karacakaya'nın yarı finalde elenmesinin ardından yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Oyuncunun annesi Gülhayat Karacakaya, Twitter'dan "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsunlar. Duyduklarım beni kahrediyor" diyerek sitemde bulunmuştu. Batuhan Karacakaya ise, Instagram'dan "Benim de bir mektubum var... Bekleyin" yazısını paylaşmıştı.

OYLARI YAYINLARIZ

Ilıcalı, Survivor Extra programında iddialara yanıt verdi. Ilıcalı, "Batuhan 3 oylamaya girmiş hayatında, ikisinde elenmiş zaten. Batuhan'ın kendisini garip bir yerde gördüğünü tahmin etmiyorum da, eğer annesi oğlunun hakkının yendiğini emeğinin çalındığını düşünüyorsa biz noter tasdikli oyları yayınlarız'' dedi. Oyuncunun mektubuyla ilgili yapımcı, "Batuhan mektup falan yazmış. Bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz. Buradaki konu şu, açık açık söylüyorum emeğimize dil uzatılmasına izin vermeyiz, vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından kısa bir süre sonra Gülhayat Karacakaya'ya ait Twitter hesabı ise kapatıldı. Batuhan Karacakaya ise, Instagram hesabında sevenlerine moral veren bir video yayınladı. Genç oyuncunun bu hamlesi sosyal medyada 'geri adım attı' olarak yorumlandı.