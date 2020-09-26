Survivor şampiyonu Nihat Altınkaya 3 milyonluk aracıyla İstanbul gecelerine aktı
Kaynak: Akşam
Kamuoyunun ilk olarak 'Yaprak Dökümü' dizisiyle tanıdığı ardından Survivor yarışmasıyla yeniden ekranlara gelen Nihat Altınkaya İstanbul gecelerinde milyonluk aracıyla turladı. Gazetecileri bir anda karşısında görünce şaşıran Altınkaya 'Yakında sürprizimiz var' diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.
Uzun süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Nihat Altınkaya, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Altınkaya'nın milyonluk aracı dikkatlerden kaçmadı.
'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Levent' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Nihat Altınkaya 2012 yılında Survivor şampiyonu olmuştu. Ardından farklı farklı projelerde boy gösteren Altınkaya, uzun zamandır ortalarda görünmüyordu.
Evli ve iki çocuk babası yakışıklı oyuncu, önceki akşam lüks aracıyla Bebek'te görüntülendi. 3 milyon TL'lik Mercedes marka aracıyla dikkat çeken Nihat Altınkaya, karşısında bir anda gazetecileri görünce şok oldu.
"SÜRPRİZ OLSUN"
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Altınkaya, "Ocak ayında yeni projelerimiz var. Sürpriz olsun" dedikten sonra mekana bir giriş yaptı.
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