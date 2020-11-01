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01 Kasım 2020 Pazar 16:25:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 20:26:00

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki'den ortak proje! Gençlik dizisinde buluştular

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Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki müzikalli gençlik dizisinde birlikte rol alacaklar.

Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki ile yapacakları projeyi ilk kez açıkladı. Canseven, müzikalli bir gençlik dizisinde oynayacaklarını söyledi. Rol arkadaşı Aleyna Tilki ile dans dersi aldıklarını söyleyen Cemal Can, ''Yapacağımız proje içinde müzikal olan bir gençlik dizisi olacak. O yüzdende düzenli spor ve dans dersleri alıyorum'' diye konuştu.

Etiketler : Cemal Can Canseven Aleyna Tilki gençlik dizisi proje Survivor 2020 şampiyonu
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