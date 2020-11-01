Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki'den ortak proje! Gençlik dizisinde buluştular
Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki müzikalli gençlik dizisinde birlikte rol alacaklar.
Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki ile yapacakları projeyi ilk kez açıkladı. Canseven, müzikalli bir gençlik dizisinde oynayacaklarını söyledi. Rol arkadaşı Aleyna Tilki ile dans dersi aldıklarını söyleyen Cemal Can, ''Yapacağımız proje içinde müzikal olan bir gençlik dizisi olacak. O yüzdende düzenli spor ve dans dersleri alıyorum'' diye konuştu.
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