Survivor şampiyonu 2019 kim oldu? Survivor'da kim kazandı?

Survivor şampiyonu 2019 kim oldu? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan’ın 109. bölümünde Yunan takımında Dalaka'nın şampiyon olmasının ardından 110. bölümündeki büyük finalde Türk takımının büyük finali gerçekleşti.

Survivor Türkiye takımından Seda Ocak ile Yusuf Karakaya SMS oylamasına çıktı. En fazla oyu alan Yusuf Survivor 2019 şampiyonu olarak büyük ödüle hak kazandı. Yunan takımında Dimitra, Nikos ve Afroditi, Türk takımından ise Okay ve Emre yarı finalde elenmişti.

SURVİVOR'DA ŞAMPİYON OLAN YUSUF'UN İLK SÖZLERİ

Yusuf rakibi Seda'ya sarılarak tebrik ettikten sonra duygularını açıkladı. Yusuf'un ilk sözleri ,"İnanılmaz mutluyum. Bu şampiyonluk benim değil bizim. Sizler olmasanız bunu başaramazdım" oldu. Yusuf daha sonra ise yarışma boyunca kolunda taşığı ve annesinin verdiği yazmayı kupaya bağladı.

SURVİVOR YUSUF’UN ANNESİ FENALAŞTI!

Canlı yayın sırasında Acun, yarışmacıların aileleriyle konuştu. Yusuf’un annesi Ziynet Hanım canlı yayında konuşurken fenalaştı. Yayına ara verildi.

Acun Ilıcalı “Zinnet Hanım’ın tansiyonu düştü. Doktorlarımızın kontrolü altında.” dedi. Yusuf ise canlı yayında gözyaşlarına engel olamadı.

ACUN ILICALI: ADALET YERİNİ BULDU

Survivor Türkiye Yunanistan'ın finalinde Acun Ilıcalı, Merve Büyüksaraç ile ilgili olan mahkemenin kazanıldığını açıkladı. Kazanılan 25 bin TL tutarındaki tazminat ise hayır kurumlarına bağışlanacak.

SURVIVOR'DA GEÇEN SENE KİM ŞAMPİYON OLMUŞTU?

Survivor 2018 All Star'ın büyük finalinde Adem Kılıçcı ve Nagihan Karadere yarışmıştı. 30 Haziran 2018'de ekrana gelen Kıbrıs finalinde Hilmi Cem ve Anıl'ın elenmesinin ardından son ikiye Adem ve Nagihan kalmıştı. SMS oylaması sonuçlarına göre ise Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı olmuştu.

SURVİVOR 2019'UN KADROSUNDA KİMLER VARDI?

Türkiye Kadrosu: Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın, Okay Köksal, Kaan Güvenilir, Sabriye Şengül, Emre Durak

Yunanistan Kadrosu: İoulieta Kitrinou, Dimitra Vamvakousi, Afroditi Skafida, Dimitris Margaritis, Kyriakos Pelekanos, Panagiotis Konstantinidis, Spyros Gourdoupis, Dimitra Tsaganou, Nikos Kosmas, Ria Kolovou, Tony Stavratis, Nadia Mavroudea, Vasilis Simos, Elpida Meziridou, Vasilis Vasilikos, Katerina Dalaka, Patrick Ogunsoto

YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı.

18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland'a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland'ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland'da kaldıktan sonra Türkiye'den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC'de Türk bayrağını dalgalandırmak.

SEDA OCAK KİMDİR?

Sema Aydemir'in ikizi olan Seda Ocak, önce anaokulu öğretmenliği, ardından spor yönetimini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmakta olan Seda Ocak, evli ve 2 çocuk annesi. Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başladı.

Milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı. İkizi Sema Aydemir gibi oldukça hırslı bir yarışmacı olan Seda Ocak, performansıyla göz doldurdu.

Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor'a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık.

Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.