Survivor magandaları!

Sahra Işık ve Damla Can, 'Survivor All Star' yarışmasının finaline gitmek üzere yola çıkarken, trafikte çakarlı araçla ilerledi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, yarışmacıların çakar ışıklarla donatılmış araçları kullanarak trafik kurallarını hiçe saydıkları görüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gereği yapıldı-18" başlığıyla yaptığı açıklamada "Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Usulsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.