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08 Aralık 2022 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 18:30:00

Survivor isteği

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Şarkıcı Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Survivor' yarışmasına katılmak istediğini söyledi.

Şarkıcı Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Survivor' yarışmasına katılmak istediğini söyledi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Doğan, Dominik adasında kıyasıya bir mücadele yaşanan programda başarılı olacağını belirtti. Doğan, "O platformda başarılı olacağıma eminim. Uzakdoğu ve takım sporlarında da çok uzun yıllar yer aldım. Nasipse tabii" dedi.


Etiketler : Survivor isteği Işın Karaca Sedat Doğan
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