Survivor isteği

Şarkıcı Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan, yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Survivor' yarışmasına katılmak istediğini söyledi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Doğan, Dominik adasında kıyasıya bir mücadele yaşanan programda başarılı olacağını belirtti. Doğan, "O platformda başarılı olacağıma eminim. Uzakdoğu ve takım sporlarında da çok uzun yıllar yer aldım. Nasipse tabii" dedi.





