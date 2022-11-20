Survivor ile adını duyuran Nagihan Karadere: Rol yapmak beni zorladı

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere, başrollerini Murat Akkoyunlu ve Asuman Dabak'ın paylaştığı 'Öt Bakalım' filmiyle ilk kez beyazperdede yer alacak. Yapımcılığını Port Film'in üstlendiği projenin çekimleri tamamlandı. İlk kez oyunculuk deneyimini yaşayan Karadere, "Survivor yarışması tamamen hem psikoloji hem de bir güç yarışması. Oyunculuk ise tamamen yetenek işi... Bu kadar zorlanacağımı hiç tahmin etmemiştim" dedi.