Survivor bitti, gerilim bitmedi... Mahkemelik oldular!

Survivor bitti, gerilim bitmedi... Yunus Emre Özden ve Nagihan Karadere mahkemelik oldu!

Survivor'daki jet ski olayının ardından araları eskisi gibi olmayan Yunus Emre Özden ve Nagihan Karadere'nin arasındaki tartışma dışarıya da taşındı.



Nagihan Karadere, sosyal medyadan Yunus Emre'nin kendisini mahkemeye verdiğini belirtip, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Mahkemede hesaplaşacağız" şeklinde açıklama yaptı.

ŞİDDET VE HIRSIZLIK İDDİASI



Nagihan Karadere, Yunus Emre'nin kendisine şiddet uyguladığını ve hırsızlık yaptığı iddialarında bulundu.

"KARIMA SALLADI"



Tüm bu yaşananların ardından Yunus Emre Özden, "Karıma salladı" deyip sabrının taştığını söylediği bir video çekti.

Emre, videoda Nagihan ile mahkemede hesaplaşacağını dile getirdi.