Survivor bereketi

Survivor All Star şampiyonluğu çok konuşulan Nisa Bölükbaşı'na reklam teklifi yağıyor. 24 yaşındaki Bölükbaşı'na 5 marka birden reklam yıldızı olması için kampanya teklifi sundu. Bölükbaşı'nın gelen reklam teklifleri içinde bir içecek firmasına sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan genç yarışmacının beraber aynı menajerlik ajansına bağlı olarak çalıştığı Ogeday Girişken'le ilişkisinin adaya gitmeden çok önce başladığı bildirildi.