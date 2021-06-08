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08 Haziran 2021 Salı 19:28:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 19:28:00

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kim?

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Survivor 2021'de eleme listesinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu yine gündemde. Magazin ve sosyal medyada konuşulan Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun hayat hikayesi ve Acun Ilıcalı ile aralarında yaşanan gerginliğinin sebebi araştırılan konular arasında. İnternet aramalarında, "2021 Survivor Aleyna kimdir, kaç yaşında, nereli, annesi Zuhal Kalaycıoğlu kim?" soruların yanıtları haberimizde.

Survivor 2021 yarışmasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Eleme listesinde yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan bu hafta elenip, elenmeyeceği merak konusu olurken annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan gerginlik gündeme bomba gibi düştü. Peki Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kim, Acun Ilıcalı ile arasında yaşanan gerginlik nedir?

ZUHAL KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın da uyarısı ardından Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi merak edildi. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'dur. Zuhal Kalaycıoğlu 1 Eylül 1977 yılında doğmuştur. Survivor Aleyna'nın annesi 41 yaşındadır. Yalova'lı olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul'da yaşamaktadır.

SURVIVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.

İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

SURVIVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU BOYU KAÇ?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun boyu 1.70cm'dir.

SPOR HAYATI

Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

INSTAGRAM HESABI

Survivor 2021 Kırmızı takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagramda "aleynakalayciogluu" kullanıcı adıyla yer alıyor ve 216 bin takipçisi bulunuyor.

SURVİVOR 2021'E KATILMA SÜRECİ

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmaya katılma hikayesini şöyle anlatıyor "Survivor'a ilk defa bu sene başvurdum ve ilk 6 da yer aldım. Survivor süreci zorlu geçti hem mental hem fiziken fakat sonunda sona geldik ve şimdi yeni bir başlangıç başlıyor."

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