Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan destek

Eşi Cemal Hünal ile birlikte çekilmiş karesini paylaşan Lale Cangal, "Sizce Cemal hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti?’ bunu zamanla göreceğiz… ‘Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak?’ Ben gerçekten yorum yapamıyorum. Göreceğiz” mesajını yazdı.

