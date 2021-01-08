08 Ocak 2021 Cuma 20:17:00 - Güncelleme:09 Ocak 2021 Cumartesi 12:27:00
Survivor 2021 yarışmacısı Issız Adam Cemal Hünal'a eşi Lale Cangal'dan destek
Survivor 2021 yarışmasına katılan Cemal Hünal'ın eşi Lale Cangal, eşinin adaya gidişiyle sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Eşi Cemal Hünal ile birlikte çekilmiş karesini paylaşan Lale Cangal, "Sizce Cemal hayatının normalini yaşamaya mı gitti, yarışmaya mı gitti?’ bunu zamanla göreceğiz… ‘Sizce sabır ve açlık performansı nasıl olacak?’ Ben gerçekten yorum yapamıyorum. Göreceğiz” mesajını yazdı.
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