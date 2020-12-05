05 Aralık 2020 Cumartesi 17:08:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 10:08:00
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven: Aleyna ile çok eğleniyoruz
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, Metropol İstanbul'da alışveriş yaptı.
Şu sıralar ev değişikliği yaptığını belirten Cemal Can, “Ailem genellikle ben de kalıyordu. Benim evim de küçük olduğu için evi taşıdım” dedi. Aleyna Tilki ile aynı projede yer alacak olan Cemal Can, "Aleyna ile çok keyifli bir arkadaşlığımız var. Birlikte dans kursuna gidiyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz. Onunla çok eğleniyorum" dedi.
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