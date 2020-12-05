Şu sıralar ev değişikliği yaptığını belirten Cemal Can, “Ailem genellikle ben de kalıyordu. Benim evim de küçük olduğu için evi taşıdım” dedi. Aleyna Tilki ile aynı projede yer alacak olan Cemal Can, "Aleyna ile çok keyifli bir arkadaşlığımız var. Birlikte dans kursuna gidiyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz. Onunla çok eğleniyorum" dedi.

