Sürpriz yapacak

'Amadeus' adlı oyunda ilk tiyatro deneyimini yaşayan Dilan Çiçek Deniz, yeni sezon için görüşmelere başladı. Zorlu'da arkadaşlarıyla birlikte sohbet ederken görüntülenen Deniz, yakın zamanda sürpriz bir projede yer alacağını açıkladı. Henüz netleşen bir durum olmadığı için detay vermekten kaçınan Deniz, neşeli ve samimi halleriyle de dikkat çekti. Yanına gelen sevenlerini kırmayan ve onlarla fotoğraf çektirip ayaküstü de olsa sohbet eden Çiçek, tarzı ve şıklığıyla da dikkat çekti.