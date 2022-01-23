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23 Ocak 2022 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 10:30:00

Sürpriz yakınlaşma

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İşletmeci Erkan Şen'le ilişkilerini sonlandıran Merve Boluğur, gecelerde şarkıcı emre Kaya'yla görüntülendi.

İşletmeci Erkan Şen'le ilişkilerini sonlandıran Merve Boluğur, gecelerde şarkıcı emre Kaya'yla görüntülendi.

Merve Boluğur, gecelere hızlı döndü. Oyuncunun işletmeci sevgilisi Erkan Şen'le ilişkilerini noktaladıkları akşam şarkıcı Emre Kaya'yla görüntülenmesi kafaları karıştırdı. İkili, Arnavutköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan Boluğur ve Kaya, ardından birbirine bakıp gülmeye başladı. İkili, bir arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyip sohbet etti. Boluğur ve Kaya, çıkışta habercilerin aşk soruları karşısında sessiz kaldı. İkilinin 3 ay önce de Emirgan'da bir mekânda eğlendikleri öğrenildi. Oyuncunun ayrıldığı sevgilisi Erkan Şen, Cihangir'de objektiflere yansıdı. Şen, "Ayrıldık, biten bir ilişkiyi konuşmak doğru değil" dedi.

Etiketler : Sürpriz yakınlaşma Merve Boluğur Erkan Şen Emre Kaya
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