Sürpriz kutlamaları sevmiyorum

Oyuncu Afra Saraçoğlu, sürprizli kutlamalarda başarılı olamadığını belirtti. "Uğraşlarına veya mekân ayarlamalarına beni seven insanları kırmamak için bir şey söylemiyorum."

Genç oyuncu Afra Saraçoğlu Meriç Aral'ın Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Saraçoğlu, dizi ve sinema dünyasının ele alındığı yapımda açıklamalarda bulundu. Oyuncu, sürpriz kutlamalar yapmakta becerikli olmadığını söyledi. Genç oyuncu, "Ben doğum günü kutlamalarına, uğraşlarına veya mekân ayarlamalarına beni seven insanları kırmamak için bir şey söylemiyorum. Ancak evde de kutlasak benim için yeterli olan bir durum. Biraz geriliyorum bu uğraştan açıkçası" diyen Saraçoğlu, "En son 10 Mayıs'ta Mert'in (Yazıcıoğlu) doğum günüydü ailesi ve arkadaşları gelecek. Mekân baktığım sırada Mert'e 'Yarın yemek yiyelim... başbaşa' dedim. Sanırım ben de sürpriz yapamıyorum" dedi. Saraçoğlu, kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu'yla uzun süredir güzel bir birlikte yaşıyor.