Sürpriz ikili

Dijitalde yayınlanacak olan 'Evli, Mutlu, Çocuklu' adlı filmde yer almaya hazırlanan oyuncu Furkan Palalı yeni bir aşka yelken açtı. Palalı, gönlünü meslektaşı Ezgi Eyüboğlu'na kaptırdı. İkili, önceki gün Anadolu Kavağı'nda bir balık restoranın da baş başa yemek yedi. Furkan Palalı ve Ezgi Eyüboğlu'nu hayranları görüntüledi. İkilinin objektiflere yansıyan karelerinde koyu bir sohbet halinde olduğu görüldü. Palalı ve Eyüboğlu mekan çıkışında ayrı ayrı araçlarla evlerinin yolunu tuttu.