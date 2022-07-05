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05 Temmuz 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 13:00:00

Sürpriz ikili

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Oyuncu Esra Bilgiç yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Oyuncu Esra Bilgiç yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Oyuncu, Maximum Uniq'te performans sergileyen DJ Mahmut Orhan'ı dinlemeye gitti. Gecede Bilgiç, sosyal medya fenomeni Reynmen'le yakınlaştığı öğrenildi. İkili, Orhan'ın çaldığı parçalara sarmaş dolaş dans ederek karşılık verdi. Gece boyu birlikte eğlenen ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı. Bilgiç, Cumhuriyet'in 100. yılında dijitalde yayınlanacak olan 'Atatürk' filminde yer alacak.

Etiketler : Sürpriz ikili Esra Bilgiç DJ Mahmut Orhan
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