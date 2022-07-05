Sürpriz ikili

Oyuncu Esra Bilgiç yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Oyuncu, Maximum Uniq'te performans sergileyen DJ Mahmut Orhan'ı dinlemeye gitti. Gecede Bilgiç, sosyal medya fenomeni Reynmen'le yakınlaştığı öğrenildi. İkili, Orhan'ın çaldığı parçalara sarmaş dolaş dans ederek karşılık verdi. Gece boyu birlikte eğlenen ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe aldı. Bilgiç, Cumhuriyet'in 100. yılında dijitalde yayınlanacak olan 'Atatürk' filminde yer alacak.