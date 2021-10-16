Sürpriz buluşma!

Seda Sayan'ın Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin'in, aradığı aşkı sunucu Burcu Esmersoy'da bulduğu iddia edildi. Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le kısa süreli ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Engin, gönlünü güzel sunucuya kaptırdı. İkili, önceki akşam bir davette bir araya geldi. Engin ve Esmersoy'un samimiyetleri dikkat çekti. Çiftin bir süredir birlikte oldukları söyleniyor.