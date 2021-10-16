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16 Ekim 2021 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:16 Ekim 2021 Cumartesi 14:00:00

Sürpriz buluşma! Oğulcan Engi ve Burcu Esmersoy hakkında aşk iddiaları

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Oğulcan Engin'in aradığı aşkı Burcu Esmersoy'da bulduğu iddia edildi.

Seda Sayan'ın Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin'in, aradığı aşkı sunucu Burcu Esmersoy'da bulduğu iddia edildi. Sosyal medya fenomeni Ala Tokel'le kısa süreli ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandıran Engin, gönlünü güzel sunucuya kaptırdı. İkili, önceki akşam bir davette bir araya geldi. Engin ve Esmersoy'un samimiyetleri dikkat çekti. Çiftin bir süredir birlikte oldukları söyleniyor.

Etiketler : seda sayan sinan engin oğulcan engin burcu esmersoy magazin haberleri
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