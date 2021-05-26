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26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:00:00

Sürpriz birliktelik

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Umut Evirgen'den ayrıldıktan sonra bir süredir yalnız olan Tuba Büyüküstün'ün, işadamı Erdinç Çatak ile birlikte olduğu iddia edildi.

Umut Evirgen'den ayrıldıktan sonra bir süredir yalnız olan Tuba Büyüküstün'ün, işadamı Erdinç Çatak ile birlikte olduğu iddia edildi. Instagram'dan birbirlerini takip eden ikilinin gözlerden uzak mutluluklarını yaşamak istedikleri öğrenildi. Oyuncunun fanları ise Çatak'ın profiline 'İlişkiye onay vermiyoruz' ve 'Bizi şaşırttın Tuba' şeklinde yorumlar yaptı.


Etiketler : Umut Evirgen Tuba Büyüküstün işadamı Erdinç Çatak
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