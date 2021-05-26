Sürpriz birliktelik

Umut Evirgen'den ayrıldıktan sonra bir süredir yalnız olan Tuba Büyüküstün'ün, işadamı Erdinç Çatak ile birlikte olduğu iddia edildi. Instagram'dan birbirlerini takip eden ikilinin gözlerden uzak mutluluklarını yaşamak istedikleri öğrenildi. Oyuncunun fanları ise Çatak'ın profiline 'İlişkiye onay vermiyoruz' ve 'Bizi şaşırttın Tuba' şeklinde yorumlar yaptı.



