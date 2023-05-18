"Sürpriz bir teklifti"

Oyuncu Seda Akman eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın dijitalde yayınlanan 'Ayzek' filmine nasıl dahil olduğunu anlattı. Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programında Akman, Yılmaz'a övgüler yağdırdı. Oyuncu, "Ayzek benim için bir sürpriz. 'Cem Yılmaz Kara Komikler'de Ayzek'i çekiyor. Çok da küçük sahne ama, Cem Bey sizinle paylaşmak istiyor" dediler, 'Benim için zevk' dedim. Cem inanılmaz bir yapımcı, yönetmen, yazar, oyuncu... Hayranlıkla izledim" dedi.