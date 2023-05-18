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18 Mayıs 2023 Perşembe 17:38:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 17:38:00

"Sürpriz bir teklifti"

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Seda Akman, Cem Yılmaz'ın dijitalde yayınlanan 'Ayzek' filmine nasıl dahil olduğunu anlattı.

Oyuncu Seda Akman eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın dijitalde yayınlanan 'Ayzek' filmine nasıl dahil olduğunu anlattı. Ceyda Düvenci'nin sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programında Akman, Yılmaz'a övgüler yağdırdı. Oyuncu, "Ayzek benim için bir sürpriz. 'Cem Yılmaz Kara Komikler'de Ayzek'i çekiyor. Çok da küçük sahne ama, Cem Bey sizinle paylaşmak istiyor" dediler, 'Benim için zevk' dedim. Cem inanılmaz bir yapımcı, yönetmen, yazar, oyuncu... Hayranlıkla izledim" dedi.

Etiketler : cem yılmaz seda akman ayzek
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