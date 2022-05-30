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30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:15:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:15:00

Sürpriz barışma

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Genç oyuncu Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu'nun ayrılığı kısa sürdü.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını silip, takipten çıkan ikili, günler sonrası barıştı. İkili. Nişantaşı'nda el ele görüntülendi. Birlikteliklerine ikinci bir şans veren çift, ''Arkadaşlar bir şey söylememize gerek yok. Mutluyuz. Acelemiz var. Konuşuruz sonra'' diyerek hızlı adımlarla yürüdü. Ayrılık sonrası ilk defa el ele görüntülenen çiftin sosyal medyalarından barışmalarına rağmen birbirlerini takip etmemeleri ise dikkat çekti.

Etiketler : gönül dağı berk atan selin yağcıoğlu
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