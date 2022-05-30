Sürpriz barışma

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını silip, takipten çıkan ikili, günler sonrası barıştı. İkili. Nişantaşı'nda el ele görüntülendi. Birlikteliklerine ikinci bir şans veren çift, ''Arkadaşlar bir şey söylememize gerek yok. Mutluyuz. Acelemiz var. Konuşuruz sonra'' diyerek hızlı adımlarla yürüdü. Ayrılık sonrası ilk defa el ele görüntülenen çiftin sosyal medyalarından barışmalarına rağmen birbirlerini takip etmemeleri ise dikkat çekti.

