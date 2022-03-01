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01 Mart 2022 Salı 17:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 17:30:00

Şüpheli sıfatıyla ifade verdi

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Komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai Paracıkoğlu, geçen yıl sahne aldığı mekanda söylediği sözler nedeniyle komşusunun şikayeti üzerine savcılığa ifade verdi.

Komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai Paracıkoğlu, geçen yıl sahne aldığı mekanda söylediği sözler nedeniyle komşusunun şikayeti üzerine savcılığa ifade verdi. Şarkıcı, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na avukatıyla birlikte gelerek şüpheli sıfatıyla ifadesinde, "Kimseye yönelik tehdit ve hakarette bulunmadım. Konserde sohbet ediyordum, suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek söylenenleri kabul etmedi. Şarkıcı bir sahnesinde "Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere... Duygum bu yalan söylemiyorum" sözlerin sarfetmişti.

Etiketler : Şüpheli sıfatıyla ifade verdi Hüseyin Meriç Halil Sezai Paracıkoğlu
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