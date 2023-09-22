Süperstar enerjisi

Sanatçı Ajda Pekkan Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da beşinci kez sevenleriyle bir araya geldi. Burcu Sedef imzalı kostümüyle sahneye adım atan Pekkan, zebra şıklığıyla göz kamaştırdı. İkonik tarzı, şarkıları ve enerjisiyle dinleyicileri kendisine hayran bırakan Pekkan, "Her konserde aynı heyecanı duymak nasıl bir şey bilmiyorum. Sahne denildiği zaman farklı bir hale dönüşüyorum ve dönüşülmesi gerektiğini de düşünüyorum" dedi.

