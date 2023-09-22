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22 Eylül 2023 Cuma 07:19:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 07:19:00

Süperstar enerjisi

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Sanatçı Ajda Pekkan Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da beşinci kez sevenleriyle bir araya geldi.

Sanatçı Ajda Pekkan Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da beşinci kez sevenleriyle bir araya geldi. Burcu Sedef imzalı kostümüyle sahneye adım atan Pekkan, zebra şıklığıyla göz kamaştırdı. İkonik tarzı, şarkıları ve enerjisiyle dinleyicileri kendisine hayran bırakan Pekkan, "Her konserde aynı heyecanı duymak nasıl bir şey bilmiyorum. Sahne denildiği zaman farklı bir hale dönüşüyorum ve dönüşülmesi gerektiğini de düşünüyorum" dedi.

Etiketler : Sanatçı Ajda Pekkan Paraf Kuruçeşme Açıkhava İkonik tarzı
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