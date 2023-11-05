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05 Kasım 2023 Pazar 08:09:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 08:09:00

Süperstar Ajda Pekkan'dan Akdeniz çıkarması! Sahne kostümü ile göz kamaştırdı

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Süperstar Ajda Pekkan, konser turnesine devam ediyor. Sahne kostümü ile göz kamaştıran Ajda Pekkan, performansı, yorumu ve enerjisiyle adeta Antalya'yı salladı.

Sanatçı Ajda Pekkan, konser turnesine hız kesmeden devam ediyor. Pekkan, Kerkisolfej organizasyonuyla önceki akşam Antalya Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi.

Burcu Sedef'in tasarladığı sahne kostümü ile göz kamaştıran Pekkan, performansı, yorumu ve enerjisiyle adeta Antalya'yı salladı.

Pekkan, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Öte yandan konserlerine kaldığı yerden devam edecek olan Pekkan, 11 Kasım'da Adana'da ve 17 Kasım'da ise İstanbul'da sahneye çıkacak.

Etiketler : sanatçı süperstar ajda pekkan
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