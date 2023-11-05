Sanatçı Ajda Pekkan, konser turnesine hız kesmeden devam ediyor. Pekkan, Kerkisolfej organizasyonuyla önceki akşam Antalya Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi.



Burcu Sedef'in tasarladığı sahne kostümü ile göz kamaştıran Pekkan, performansı, yorumu ve enerjisiyle adeta Antalya'yı salladı.

Pekkan, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Öte yandan konserlerine kaldığı yerden devam edecek olan Pekkan, 11 Kasım'da Adana'da ve 17 Kasım'da ise İstanbul'da sahneye çıkacak.